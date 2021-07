Beratung für digitale Souveränität startet 

Ihr Ziel ist dabei eine nachhaltige Verankerung der Themen in der Kultur der Unternehmen. "Wir glauben, dass ein erfolgreicher Markenauftritt im Internet genauso strategisch und langfristig geplant sein muss, wie alle anderen Maßnahmen, die auf den Unternehmenserfolg einzahlen", erklärt Marina Zayats , Co-Gründerin Schaffensgeist . "Deshalb endet unsere Arbeit nicht nach einer ersten Einführung, sondern wir betreuen unsere Kunden so lange, bis das Thema nachhaltig in der Unternehmenskultur verankert ist", ergänzt Mitgründer Tomas Herzberger Gemeinsam mit dem Kunden erarbeitet Schaffensgeist eine digitale Marketing-Strategie, in der die Ziele für Branding (Awareness) und Sales (Leads) für den Social Media Auftritt festgelegt werden. Daraus gehen die entsprechenden Maßnahmen hervor, die für das Erreichen der Ziele eingesetzt werden. Neu ist, dass dazu alle Unternehmensbereiche mit einbezogen werden. "Nur wenn Marketing, HR und Vertrieb eine gemeinsame Strategie verfolgen, kann das Image des Unternehmens langfristig in den sozialen Medien und im Internet positiv verändert werden", sind Zayats und Herzberger überzeugt.Damit das klappt, werden zunächst alle Führungskräfte in Personal Branding und Social Selling trainiert. Als Markenbotschafter können sie die Unternehmensziele basierend auf ihrer jeweiligen Expertise vorantreiben. In Workshops und Online-Kursen werden anschließend weitere Mitarbeiter im souveränen Umgang mit den digitalen Medien je nach ihrem Aufgabenbereich ausgebildet. In regelmäßigen Trainings erhalten sie zudem Hilfe für eine professionelle Profilerstellung, Storytelling und Corporate Influencing.Marina Zayats und Tomas Herzberger beraten seit über zehn Jahren Kunden und Unternehmen bei ihren ersten Schritten in der Welt des Digitalen Marketings. Zu ihren Kunden gehören u.a. bereits der Personaldienstleister Hays, Deutsche Telekom, KFW, AXA, Trodat oder Jumo.