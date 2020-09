Neuer Trend Low-Code: Turbo für die Digitalisierung? 

HANDLUNGSRELEVANZ

TL;DR Schneller und agiler zu entwickeln ist nicht nur eine Frage der Arbeitsorganisation. Sondern auch der Programmierplattform. Low-Code soll helfen.

Low-Code soll Programmieren erleichtern

90 Prozent der Unternehmen in Deutschland sehen die Digitalisierung als Chance, so eine Umfrage des Digitalverbandes Bitkom . 34 Prozent geben aber an, Probleme zu haben, die Digitalisierung zu bewältigen.Dabei drängt die Zeit: 6 von 10 Unternehmen sagen zugleich, dass Wettbewerber aus der Internet- und IT-, oder ganz fremden Branchen auf ihren Markt drängen. Zugleich gibt rund jedes zweite Unternehmen (48 Prozent) an, dass Wettbewerber aus der eigenen Branche, die frühzeitig auf Digitalisierung gesetzt haben, ihnen nun voraus seien.Dabei entpuppen sich oft mangelnde Personal-Ressourcen als größter Flaschenhals. Wer zu wenig Programmierer hat, kann eigene Softwareentwicklungen nur langsam vorantreiben. Da kommen Lösungen, mit denen sich Ressourcen im Bereich Programmierung einsparen lassen, gerade recht und sollten auf einen fruchtbaren Boden fallen.Diese Einschätzung teilen auch Marktforscher. So rechnet Gartner beispielsweise damit, dass bis 2024 mehr als 65 Prozent aller Anwendungen mit Low-Code entwickelt werden. Es handelt sich also zweifellos um einen wichtigen Trend. Doch was versteckt sich hinter dem Begriff Low-Code?Low-Code-Plattformen sind Entwicklungsplattformen, die es ermöglichen, Software mit grafischen Tools und Assistenten zu erstellen, ohne (in größerem Umfang) klassische, manuelle Programmiertechniken anwenden und damit Codes schreiben zu müssen. Software