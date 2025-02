Daimler Truck startet B2B-Marktplatz

Der Hintergrund des B2B-Marktplatzes von Daimler-Truck : Flottenfahrzeuge haben mit unerwarteten Ausfallzeiten zu kämpfen, die für Unternehmen sehr kostspielig sein können. Dies ist oft auf unerwartete Reparaturen oder planmäßige Wartungsarbeiten zurückzuführen. In solchen Fällen ist es von größter Bedeutung, schnell und einfach die richtigen Ersatzteile zu bekommen, damit das Fahrzeug wieder fahrbereit ist. In der Branche ist der Prozess der Ersatzteilbestellung oft kompliziert und findet manchmal offline statt, so dass die Kundinnen und Kunden von den Öffnungszeiten der Geschäfte abhängig s