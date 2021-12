OMR Call for Papers: Jetzt Vorträge einreichen für die Dialog Stage 2022 

30.11.2021 Reichen Sie jetzt Ihren Vortrag zur OMR in Hamburg ein. Auf dem OMR Festival am 17. und 18. Mai 2022 in Hamburg werden weit über 50.000 Teilnehmer erwartet. Zudem werden wir sämtliche Vorträge streamen.

Präsentation einer Anwendung rund um das Themenfeld datengetriebenes Marketing, Social Media, KI, Kundenservice und Kundendialog



Länge 15 bis 20 Minuten



Vorgestellt werden Projekte aus der Praxis des Jahres 2021



Sprechen können Verantwortliche aus Anwendungsunternehmen

Teil der OMR ist die Dialog-Area mit einer eigenen Bühne, der *Dialog Stage* mit Anwendungsvorträgen zum digitalen und crossmedialen Kundendialog. Die Dialog-Area, organisiert von OMR, DDV und ONEtoONE ist der Treffpunkt rund um datengetriebenes Marketing und Kundendialog.Die ersten Speaker der Dialog Stage stehen bereits fest. Die gute Nachricht: Es sind noch Speaker-Slots zu vergeben. Bewerben Sie sich deswegen mit Ihrem Vortragsthema und präsentieren Sie den zahlreichen Besuchern der Dialogstage. Bis Jahresende können Sie Ihren Vortrag (Überschrift und Abstract) einreichen bei b.chevalier@ddv.de . Folgende Bedingungen muss der Vortrag erfüllen:Firmenselbstdarstellungen und technische Demos können leider nicht berücksichtigt werden. Sie erhalten nach der Begutachtung Ihres Vorschlags durch die Jury von DDV und ONEtoONE unmittelbar Feedback.

Mit der "Dialog Area by DDV & ONEtoONE" und dem dazugehörigen Konferenzformat "Dialog Stage" wird es auf dem OMR Festival in Hamburg am 17. und 18. Mai 2022 wieder einen in die OMR integrierten, eigens gebrandeten Bereich speziell für die Dialogmarketing-Branche geben. Mit einer digitalen Erweiterung, der 'Digitalen Dialog Area' werden wir die Erfahrung noch interaktiver gestalten und alle Vorträge in Echtzeit online zeigen.