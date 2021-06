EU plant offenbar neue Untersuchung gegen Google 

Die EU-Kommission will offenbar noch in diesem Jahr ein neues Verfahren gegen Google einleiten. Diesmal soll das digitales Werbegeschäft - und damit der Kern von Googles Geschäftsmodell - betroffen sein, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Insider. Die Untersuchung soll sich auf Googles Geschäfte mit Werbetreibenden, Verlegern, Agenturen und Konkurrenten konzentrieren. Dies würde auf eine besonders umfangreiche Untersuchung hindeuten.Google hat im vergangenen Jahr 147 Milliarden US-Dollar mit Werbung umgesetzt, mehr als jedes andere Unternehmen weltweit. Der Großteil davon entfiel auf Anzeigen in den Google eigenen Diensten wie der Suche, YouTube oder Gmail. Etwa 16 Prozent entfallen auf das Display- oder Netzwerkgeschäft, bei dem andere Medienunternehmen Google-Dienste nutzen, um selbst Anzeigen auf ihren Websites zu verkaufen.Die EU-Wettbewerbshüter haben Google in den letzten zehn Jahren bereits mit einer Geldstrafe von mehr als 8 Milliarden Euro (9,8 Milliarden US-Dollar) belegt.