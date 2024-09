pilot suisse startet mit Überraschung für Haier

Agentur-Start

Die kürzlich gegründete Agentur pilot suisse hat ihre erste große Kampagne für die Schweizer Tochtergesellschaft des Haushaltsgeräte-Herstellers Haier erfolgreich umgesetzt. Ziel der Kampagne ist es, die Markenbekanntheit von Haier in der Schweiz zu steigern und den Absatz der neuen "Swiss Edition" der Haier X Serie 11 zu fördern. Die Kampagne startet im September 2024 und setzt auf eine Kombination aus Bewegtbild, Online-Werbung und Out-of-Home-Maßnahmen.pilot suisse zeichnet sowohl für die Kreation als auch für die Mediaplanung der Kampagne verantwortlich. Im Mittelpunkt der Kommunikation stehen die neuen Premiumgeräte der "Swiss Edition", darunter eine Waschmaschine und ein Wäschetrockner mit innovativen Funktionen. Die Kampagne betont die Qualitätsstandards der Geräte, die den Bedürfnissen moderner Haushalte gerecht werden und gleichzeitig Zeit für wichtigere Dinge im Leben schaffen sollen.Ursprünglich war die Agentur pilot suisse lediglich für die Mediaplanung vorgesehen. Die "überzeugende" strategische und kreative Arbeit der Agentur führten aber dazu, dass auch die Kreation in die Hände von pilot suisse gelegt wurde, wie Thomas Meier, Managing Director von Haier Switzerland AG , erklärt.pilot suisse wurde im Juni 2024 gegründet und richtet sich vor allem an Schweizer Unternehmen, die als Herausforderer im Markt agieren. Mit einem Fokus auf kreative Media-Ideen und individuelle Betreuung will die Agentur den Werbeeffekt für ihre KundInnen maximieren und ihnen einen Wettbewerbsvorteil verschaffen.