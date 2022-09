Psychologie: Was im Metaverse funktioniert - und was nicht

HANDLUNGSRELEVANZ

Die iBusiness-Handlungsmatrix zeigt, wie langfristig die vorgestellten Aufgaben angegangen werden müssen.

TL;DR Wer das Metaverse verstehen will, muss wissen, welchen Reiz der virtuelle Raum auf Menschen ausübt - und welche Fehler man unbedingt vermeiden sollte.

Derzeit liegen enorm viele Hoffnungen im Metaverse. Je nach Quelle schlummern dort 659 Milliarden US-Dollar (Wall Street online) bis 5 Billionen US-Dollar (McKinsey), die bis 2030 erwirtschaftet werden können. Im Wesentlichen, indem echte Menschen mittels Avatar in eine virtuelle Welt schlüpfen und dort shoppen, arbeiten, reisen, lernen, Kontakte knüpfen, Konzerte besuchen, Videospiele spielen oder einfach mit ihren virtuellen Besitztümern chillen.Soweit, so bekannt. Entscheidend für die Frage, ob es sich am Ende um einen Milliarden-, einen Billionen- oder gar keinen Markt han