Bild: 99designs Versuche, AR massenwirksam einzusetzen, gibt es - wie hier von Nike

AR kommt aus der Spielzeug-Phase einfach nicht heraus

08.01.2025 - Mehr als ein Viertel der Deutschen nutzt Augmented Reality in Games und Social Media. Kamerafilter für Fotos und Videos in Instagram, TikTok und Co. stehen hoch im Kurs, fast ebenso AR-Spiele wie Pokémon Go, Jurassic World Alive oder Ingress. Andere Nutzungen sind kaum gefragt.