Möbelhändler Cairo testet Hologramme als Verkaufspersonal

Virtuelles Verkaufspersonal

Bild: Cairo AG

Im Handel nur bei hochpreisigen Produkten einsetzbar

Zeitgleich werden VR-Brillen eingesetzt, um einzigartige Erlebnisse mit Videos in 360 Grad Panorama und 3D von Cairo und seiner Produktauswahl zu vermitteln. Verschiedene Möbel aus dem Cairo Designkatalog können so als lebensechte 3D-Modelle in Augmented Reality im Raum erlebt werden. Auf dem Bildschirm des eigenen Smartphones können die Größe und Wirkung der Möbelstücke auch zu Hause überprüft werden.Der Möbelversandhändler Cairo sieht großes Potenzial in der Hologramm-Technologie. Das mittelständische Unternehmen aus Groß-Umstadt betreibt neben seinem Onlineshop zwei Filialen in Frankfurt und Nürnberg und will gerne in anderen Städten mit Popup-Stores experimentieren.Getestet wurde die neuen Technologie von Januar bis März 2024 im offenen Innovationslabor Josephs , einem ausgegründeten Forschungsprojekt des Fraunhofer-Instituts für Integrierte Schaltungen IIS und der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.Für die holografische Übertragung wird die ARHT Capsule des kanadischen Unternehmens ARHT Media Inc. genutzt, einem Anbieter von Hologrammen und digitalen holografischen Inhalten mit geringer Latenzzeit.Bei Erfolg des Konzepts ist es das Ziel der Cairo AG, bundesweit neue kleine Ladengeschäfte zu eröffnen, in die das qualifizierte Fachpersonal aus den schon bestehenden Ladengeschäften zugeschaltet wird. "?Bisher sind die Rückmeldungen begeistert?, freut sich Gero Furchheim , bevh-Präsident und Sprecher des Vorstands der Cairo AG. "Mit dem einzigartigen Erlebnis schaffen wir einen weiteren Anreiz für lebendige Innenstädte, die gerade durch die geschickte Kombination von Digitaltechnik und starken Verkäuferpersönlichkeiten im individuellen Beratungsgespräch entstehen." Die Hologramm-Technologie kostet laut Furchheim etwa 40.000 Euro, dazu kommen etwa 10.000 Euro für die Ausstattung des Studios. Im Sommer werde man bei Cairo über die Ergebnisse sprechen und die nächsten Schritte beraten.Im breiten Crosschannel-Handel werden Hologramme in der nächsten Zeit aber wohl eher selten sein. "Die Hologramm-Technik ist aktuell aufgrund der Kosten eher ein Nischen-Ding", ist Martina Simon von der Arbeitsgruppe für Dienstleistungen in der Lieferkette des Fraunhofer-Instituts IIS in Nürnberg überzeugt. "Das ist etwas, was man in fünf bis zehn Jahren antreffen könnte, wenn die Technik etwas erschwinglicher geworden sein könnte." Sie glaubt auch, dass diese Technologie in der Medizin nützlich sein könnte - oder eben in der Beratung bei B2B-Produkten.