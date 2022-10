Alternative Kassenzonen auf dem Vormarsch

Self-Check-out-Kassen bringen großes Potenzial mit sich

Alternative Kassenkonzepte für KonsumentInnen lediglich Ergänzung

Handel zeigt sich zukunftsweisend

Während bisher insbesondere große Lebensmitteleinzelhandelsketten fast schon standardmäßig Self-Check-out-Kassen betreiben, steht laut aktueller 'ECC Paymentstudie Vol. 26' auch branchenübergreifend rund jeder zweite Händler alternativen Kassenkonzepten offen gegenüber. Und auch kassenlose Konzepte mittels Kameras und Sensoren, RFID-Chip-Technologie oder in Form von mobilen Kassen sind für durchschnittlich jeden dritten befragten Händler interessant. Welche Vorteile alternative Kassenkonzepte dem Handel bieten und wie sie von den KonsumentInnen in Deutschland angenommen werden, zeigen die Studienergebnisse des ECC Köln 40 Prozent der befragten Händler können sich vorstellen, ein alternatives Kassenkonzept in ihrem Laden einzuführen. Weitere 21 Prozent stecken bereits in konkreten Planungen. Dabei setzen sie insbesondere auf Self-Check-out (44 Prozent) oder mobile Kassen (43 Prozent). Damit wird den Bedürfnissen der KundInnen Rechnung getragen: Fast drei Viertel der KonsumentInnen (71 Prozent) haben schon einmal an einer Self-Check-out-Kasse bezahlt und der Großteil (40 Prozent) ist der Meinung, dass sich dieses Konzept auch in Zukunft am ehesten durchsetzen wird.KonsumentInnen sind offen für alternative Kassenkonzepte und bereit, ihre gewohnten Prozesse aufzugeben. Insbesondere für schnelle Einkäufe von Snacks und Getränken, aber auch beim Wocheneinkauf, können Kassenalternativen relevant sein. Denn die Vorteile liegen aus Konsumentensicht auf der Hand: Sie machen das Einkaufen schneller (55 Prozent), aber auch bequemer (13 Prozent) und einfacher (11 Prozent). Und trotzdem: Die Mehrheit der KonsumentInnen (82 Prozent) sieht alternative Kassenkonzepte lediglich als Ergänzung und nicht als vollwertige Alternative zu traditionellen Kassen.Im Gegensatz zu den KonsumentInnen kann sich jeder dritte Händler (33 Prozent) vorstellen, seine klassische Kasse durch ein alternatives Konzept vollständig zu ersetzen. Die Beweggründe sind dabei nicht nur finanzieller Natur - 49 Prozent rechnen mit Kosteneinsparungen aufgrund von weniger Personal -, sondern auch kundenorientiert. So stimmt rund jeder zweite Händler zu, dass Alternativen zur herkömmlichen Kasse den Check-out-Prozess schneller und angenehmer für KundInnen machen (53 Prozent) sowie zu einer maßgeblichen Verbesserung des Kundenerlebnisses führen (46 Prozent).