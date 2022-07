Tech-Tidbits: Kassensystem mit Roboter-Anbindung, Plattform für 21st Century Skills

JCDecaux und Displayce kooperieren

JCDecaux, ein international tätiges und auf Außenwerbung spezialisiertes Unternehmen, hat seine Zusammenarbeit mit Displayce, ein französisches sich ausschließlich dem Kauf und der Optimierung von DOOH-Kampagnen widmende Start-up bekanntgegeben. Das Ziel der Allianz mit JCDecaux ist es, die Entwicklung von Displayce erheblich zu beschleunigen, so dass sie eine Benchmark-DSP in der Außenwerbung wird, und dabei Werbetreibenden und Medienagenturen weiterhin vollständigen und direkten Zugang zu allen DOOH-Medien zu bieten.Mit der Übernahme des umfangreichen Werbenetzwerks von madvertise und der proprietären Ad-Serving- und Mobile-Monetarisierungs-Technologie "BlueStack" beabsichtigt Azerion sein In-App-Vermarktungsangebot für Publisher und Werbetreibende sowie seine Präsenz auf dem französischen und deutschen Markt zu stärken. Die deutschen und französischen Tochtergesellschaften des europäischen Ad-Tech-Unternehmens madvertise sollen in die Plattform des digitalen Unterhaltungs- und Medienunternehmens integriert werden, damit möchte der Konzern seinen Publishern die besten Möglichkeiten bieten, Vermarktungsumsätze durch die Optimierung ihres digitalen Inventars zu steigern. Die Übernahme soll bis Ende Juli 2022 abgeschlossen sein.Das Redaktionssystem InterRed bietet mit neuen Funktionen die automatisierte Layout-Erstellung von Printseiten. So sollen mit InterRed SmartLayout und den SmartTemplates, Online- oder Agentur-Inhalte einfach und automatisiert in eine gedruckte Zeitung verwandelt werden können. Damit verändert die neue, KI-gestützte und durch die Redaktion kontrollierte Technologie die Printproduktion, während gleichzeitig das typische Erscheinungsbild der Printausgabe erhalten bleibt. Die neuen Funktionen der Publishinglösung InterRed sollen den Redaktionen das bekannte, aufwändige Schreiben von Artikeln auf Zeile ersparen. Als komplett browserbasiertes Redaktionssystem sind auch die Möglichkeiten von InterRed SmartLayout standortunabhängig und flexibel im Browser nutzbar. Online- und Agenturinhalte werden dabei einfach per Drag & Drop auf eine Print-Seite gezogen. Alles weitere erledigt die KI-Lösung von InterRed. Ein entscheidender Vorteil besteht darin, dass die somit auf Knopfdruck erstellte Zeitung ihr typisches Erscheinungsbild behält. Das KI-Verfahren hält sich dabei an sehr einfach definierbare Regeln, an die sich die Lösung immer zuverlässig hält. Einmal definiert, führt die KI keine Layoutoperationen außerhalb der gesetzten Grenzen aus, und die Software kontrolliert sich selbst.Das EduTech-Startup apprentigo stellt ArbeitgeberInnen eine Plattform zur Verfügung, mit welcher sie ihre Auszubildenden und Fachkräfte mit den sog. 21st Century Skills sprich, digitale sowie soziale Kompetenzen und Problemlösungsfähigkeiten ausrüsten können. Das Gründer-Trio (Anna Gawin (CEO), Peter Gawin (COO) und Benjamin Ruschin) reagiert somit auf den Bedarf des digitalen Up-Skillings.ArbeitgeberInnen registrierten sich bei apprentigo und bieten ihren Talenten die Möglichkeit, an Blended-Learning Ausbildungsprogrammen mit Gleichgesinnten teilzunehmen. Die TeilnehmerInnen bewältigen gemeinsam in Teams Herausforderungen und lösen praxisnahe Problemstellungen durch die Entwicklung von Applikationen mittels Low-Code-Tools, die ihnen auf der apprentigo-Plattform zur Verfügung gestellt werden. Im Vordergrund soll dabei nicht nur die Entwicklung von live gecodeten Apps, sondern auch die Entwicklung von sozialen Kompetenzen, Problemlösungskompetenzen und das Zusammenarbeiten in Teams - essenzielle Kompetenzen für die neue Welt des Arbeitens. automatisiert die komplette Bestell- und Bezahlabwicklung. Das Datenszenario sieht dabei wie folgt aus: Die automatisch aus der Kasse gezogenen Artikel bilden mit kleinen Erweiterungen die neue digitale Bar-Karte. Dank Bestandsverwaltung erscheinen dort nur aktuell verfügbare Artikel. Die Amadeus360-Bestelloberfläche leitet die am Gäste-Smartphone getätigte Bestellung automatisch an Kasse, Roboter und Buchhaltung. Dadurch können alle Schritte bis hin zur Bezahlung und sogar der Tagesabschluss automatisiert werden. Die neue Technik ist aktuell beim Kunden Sausalitos , Deutschlands größter Cocktailbarkette, im Pilot-Einsatz. Per Schnittstelle werden die Roboter-Arme von Inores Robotics direkt mit dem Selfordering von Amadeus360 verknüpft. Parallel hat die Gastro-MIS GmbH bereits mit weiteren Roboter-Herstellern andere Projekte gestartet.