Die Nutzer und ChatGPT: Verwendung und Vertrauen in der Analyse

Künstliche Intelligenz

In der DACH-Region haben bereits 70 Prozent von ChatGPT gehört. Je jünger und je größer der Wohnort, umso wahrscheinlicher kennen Befragte ChatGPT. Bei verschiedenen Berufsgruppen schwankt die Bekanntheit von ChatGPT stark. 94 Prozent aller StudentInnen kennen ChatGPT, aber nur 53 Prozent der Hausfrauen und -männer haben bereits davon gehört. Zudem ist ChatGPT bei Angestellten größerer Unternehmen tendenziell bekannter, wobei die Bekanntheit ab einer Anzahl von 500 MitarbeiterInnen schwankt.Knapp die Hälfte (45 Prozent) der DACH-Bevölkerung hat ChatGPT bereits genutzt. 54 Prozent derjenigen, die ChatGPT bereits genutzt haben, nutzen es mindestens einmal die Woche. Die Bereitschaft, ChatGPT in Zukunft zu nutzen, sinkt mit zunehmendem Alter stark. So verwenden SchülerInnen (84 Prozent) und StudentInnen (75 Prozent) ChatGPT am meisten.Beschäftigte in verschiedenen Branchen nutzen ChatGPT unterschiedlich intensiv, wobei Telekommunikation und IT (60 Prozent) sowie Banken und Versicherungen (62 Prozent) die Liste anführen. Im Ländervergleich zeigt sich die Schweiz zwar ein wenig aufgeschlossener für eine zukünftige Nutzung (Schweiz: 49 Prozent, Deutschland: 47 Prozent, Österreich: 39 Prozent), bei der Verwendungsfrequenz hat jedoch Deutschland die Nase vorne. So geben die meisten Befragten in Deutschland an, ChatGPT mehrmals wöchentlich zu verwenden (Deutschland: 59 Prozent, Schweiz: 53 Prozent, Österreich: 42 Prozent).39 Prozent halten die Beratung durch KI oder Chatbots für nützlich. Vertrauen in die (Text-)Ausgaben von KI oder Chatbots wie ChatGPT können aber nur 27 Prozent aufbringen. So bewerten zwar mehr als zwei Drittel der NutzerInnen (71 Prozent) von ChatGPT die Ausgaben als sehr gut oder gut. Die positive Bewertung der Ausgaben sinkt jedoch mit zunehmendem Alter. Im Ländervergleich stehen zudem NutzerInnen aus Österreich den Ausgaben von ChatGPT kritischer gegenüber als deutsche oder schweizer Befragte. Des Weiteren werden Ausgaben der KI in verschiedenen Branchen unterschiedlich gut bewertet, wobei die Industrien, wie Elektrotechnik (94 Prozent), Banken & Versicherungen (85 Prozent) sowie Telekommunikation & IT (84 Prozent) und Automobile & Verkehr (84 Prozent), diese am besten bewerten.Die Zahlen basieren auf einer Studie der Marktforschungsagentur Skopos im Auftrag von Evergreen Media , befragt hat man dafür 2086 Personen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz in einer repräsentativen Online-Befragung.