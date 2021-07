Wahlbarometer zeigt Stimmungsbild zur Digitalpolitik 

Zugriff auf das Marktzahlenarchiv Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. mehr erfahren Ein erstes Befragungsergebnis, zwei Monate vor der Bundestagswahl.

(chart: Eco-Verband)

Welchen Einfluss nehmen digitalpolitische Themen auf die Wahlentscheidung der Deutschen? Wie zufrieden sind sie mit der Digitalpolitik der aktuellen Bundesregierung? Welcher Partei mit Regierungsverantwortung auf Landes- oder Bundesebene trauen die BürgerInnen am ehesten die digitale Transformation zu? Und wie schätzen sie den Nutzen eines Digitalministeriums ein?Ein Stimmungsbild dazu liefert bis zur Bundestagswahl am 26. September ein netzpolitische Wahlbarometer - deutschlandweit, repräsentativ und in Echtzeit. Entwickelt wurde es vom eco - Verband der Internetwirtschaft gemeinsam mit Civey , unterstützt vom Vodafone Institut sowie Huawei Alle Fragen werden jeweils als Balkendiagramm, Liniendiagramm und als Deutschlandkarte mit Auswertung einzelner Bundesländer dargestellt.