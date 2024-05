Studie vermisst die KI-Nutzung in der Medienbranche

Künstliche Intelligenz

22.05.2024 Die globale Medienindustrie hat das Potenzial von Gen-AI-Tools frühzeitig erkannt und implementiert sie in den verschiedenen Industriezweigen. Die Einführung in den einzelnen Branchen erfolgt unterschiedlich schnell und ist dementsprechend unterschiedlich weit fortgeschritten. Das zeigt eine Studie.

Stabile Videodiffusion für die Erzeugung hochwertiger Videos, die die Erstellung von Inhalten revolutionieren;

3D-Szenenrückschlüsse aus kurzen Videos, die sich auf Fernsehen, Film und Spiele auswirken;

groß angelegte multimodale Modelle wie Googles Gemini für nahtlose Mensch-KI

Interaktionen;

Open-Source-Mischung von Expertenmodellen zur Demokratisierung der KI-Technologie; und

Apples MLX-Framework, das kleinere LLMs auf Endbenutzer-Hardware ermöglicht und die KI in alltägliche Geräte.

Wichtige Partnerschaften zwischen großen Technologie- und Medienunternehmen

Operationalisierung (und Gleichgewicht zwischen Qualität und Effizienz)

Wie wird die Qualität sichergestellt und wie werden Reputations- und Rechtsrisiken gemildert?

Anpassung an und Einhaltung von globalen Vorschriften, neuen Standards und Transparenz

Wie lässt sich der Einsatz von KI regeln?

Wie lassen sich künftige Chancen und das volle Innovationspotenzial nutzen

Das Medienunternehmen Bertelsmann hat mit Enders Analysis und Arthur D. Little 200 branchenspezifische Beispiele für die Anwendung von Artificial Intelligence (AI) analysiert, darunter die AI-Modelle, ihre Einsatzmöglichkeiten sowie Auswirkungen auf Geschäftsabläufe.Zu den Anwendungsgebieten generativer KI in Medienunternehmen gehören vor allem fünf Bereiche:Zu den wichtigsten Partnerschaften zwischen großen Technologie- und Medienunternehmen gehören:Jedes Medienunternehmen, das sich die Macht der Generation AI zunutze machen will, muss sich auf fünf kritische Bereiche konzentrieren: