Paketbeilagen-Übernahme: Linehub schluckt Adnymics

Übernahme

Teil von Linehub sind Performance-Marketer Daisycon , Paketbeilagenanbieter Affiliprint , Gutschein-Netzwerk Sovendus , Leadgenerierer Basebuilder , KI-Plattform Trendata sowie die Agenturen Conversive und New Media Affiliprint soll seine Kräfte mit Adnymics und dessen Paketbeilagen-Netzwerk ParcelDealz bündeln. Durch die Kollaboration entsteht Europas größtes Paketbeilagen-Netzwerk mit einer Reichweite von über 200 Millionen Haushalten in 14 Ländern. Mit Adnymics und ParcelDealz will das Marketingkollektiv Linehub seinen Marktanteil im Offline-Marketing erweitern.Für Linehub-Geschäftsführer Marko Dobroschelski trage die Akquisition "auch zu den Wachstumszielen von Linehub bei und ermöglicht neue Vertriebskanäle für alle Linehub-Marken über das Produkt ParcelDealz." Das stärke die Position mit Offline-Angeboten "im ECommerce-Markt in Deutschland und bald auch international".Das gesamte Team von Adnymics und ParcelDealz bleibt bestehen und soll die Weiterentwicklung der KI- und datengesteuerten Offline-Angebote von Linehub vom Münchner Standort aus vorantreiben. Dominik Romer bleibt Geschäftsführer von Adnymics.