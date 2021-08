Adnymics bietet nun auch hyperpersonalisierte Direct Mails 

Die Adnymics GmbH erweitert ihr Angebot im Bereich Programmatic Printing. Das Unternehmen wurde 2014 gegründet und hat sich seither auf personalisierte Kundenbindungslösungen in gedruckter Form spezialisiert. Für Marken und Onlineshops wie Marc O'Polo oder Foodspring versendet das Unternehmen personalisierte Paketbeilagen.Mit der Produkterweiterung um personalisierte Direct Mails über die Marketing Automation erschließt Adnymics nun einen neuen Markt und stockt dafür auch sein Mitarbeiterteam auf.Grundlage ist eine KI-gestützte Software, die das Kundenverhalten analysiert. Darauf basierend wird für jeden Empfänger ein vollständig individualisiertes Direct Mail erstellt - mit personalisierten Produktempfehlungen, dynamische Incentives und ggf. der nächste Filiale oder Events in der Nähe. Anhand definierter Trigger entlang des Customer Lifecycles oder zu besonderen Anlässe erfolgt der vollautomatisierte Druck und europaweite Versand. Jeder Bestandskunde erhalte so sein persönliches Mailing zum richtigen Zeitpunkt im Briefkasten.Teil des Produktangebots ist zudem die automatische Validierung der Adressdaten, um den Versand an veraltete Adressen (z.B. wegen Umzug) zu vermeiden sowie die Portooptimierung, z.B. durch eine automatisierte Vorsortierung nach Postleitzahl für minimale Distributionskosten. Klassische Anwendungsfälle sind: Reaktivierung inaktiver Kunden, Zweitkaufanreize, Warenkorbabbrüche sowie Geburtstags-/Jubiläumsmailings.Ein erster Kunde, der über Adnymics künftig Direct Mails versendet, ist das Homeshopping- und E-Commerce-Unternehmen HSE . Laut Adnymics erreichte der Händler durch die intelligente Nutzung seiner Kundendaten bereits einen signifikanten Uplift des durchschnittlichen Warenkorbwertes.Weitere Informationen rund um Dienstleister und Grundlagen für Programmatic Printing lesen Sie im Special von ONEtoONE