'Dmexco Digital DialogStage' ab sofort online

29.08.2023 Zum vierten Mal präsentieren wir die "Dmexco DialogArea" am 20. und 21. September 2023 in Halle 8 (A010/B013) sowie die "DialogStage" als Intensiv-Vortragsprogramm mit Success-Stories von Anwendungsunternehmen unter anderem von Rewe, Otto, dem Roten Kreuz und dem FC St. Pauli. Die Digitalversion ist ab sofort online.

Wie gewohnt übertragen wir die "DialogStage" in Echtzeit, live und in Farbe als Digital DialogStage online. Melden Sie sich einfach an und lauschen Sie den Vorträgen und bringen Sie sich mit Fragen und Kommentaren auf die Bühne in den Kölner Messehallen ein: Die Fragen werden von unseren ModeratorInnen direkt an die Vortragenden weitergegeben.Bis zur Dmexco finden Sie hier darüber hinaus aktuelle Informationen und Nachrichten von Dmexco-Ausstellern und über die digitale Marketingwelt