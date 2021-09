Nachfrage nach Recruitern geht durch die Decke 

Die Nachfrage nach Recruitern steigt in Deutschland sprunghaft an, das zeigen Daten des Karrierenetzwerks LinkedIn . Im Juni 2021 wurden fast siebenmal mehr Stellen für Recruiter ausgeschrieben als im Vorjahresmonat und mehr als doppelt so viele wie im Jahresdurchschnitt von 2019.Als die erste Pandemiewelle einsetzte, flaute die Nachfrage nach Recruitern zwischen Februar und April 2020 weltweit stark ab. Im weiteren Verlauf des letzten Jahres und mit der langsamen Erholung der Wirtschaft stiegen die ausgeschriebenen Stellen für Recruiter jedoch wieder an, ein Zeichen dafür, dass Unternehmen planen, wieder mehr MitarbeiterInnen einzustellen. Im Januar 2021 überschritt die Zahl der Stellenausschreibungen sogar das Niveau aus der Zeit vor der Pandemie.Menschen, die in Deutschland in die Personalgewinnung wechseln, kommen hauptsächlich aus den Bereichen Human Resources, Programm- und Projektmanagement sowie Sales. Bei der Suche nach einer neuen Stelle achten Recruiter heute weltweit verstärkt auf Aspekte wie Jobsicherheit und Unternehmensvision. Zwar sind Work-Life-Balance, Vergütung und Unternehmenskultur immer noch die wichtigsten Faktoren für Recruiter, wenn sie eine neue Position in Betracht ziehen, dennoch hat LinkedIn im letzten Jahr eine Verschiebung der Präferenzen festgestellt. Arbeitsplatzsicherheit als Priorität bei der Stellensuche verzeichnete einen Anstieg um 21 Prozent, gefolgt von einer gesellschaftlich relevanten Ausrichtung des Unternehmens (Company Purpose), welche um 19 Prozent an Bedeutung gewann.