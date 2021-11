Telekom bereitet Verkauf von T-Systems vor 

Die Telekom bereitet offenbar einen Verkauf ihrer Großkundensparte T-Systems vor, zu dem auch das Agenturgeschäft von T-Systems MMS gehört. Es sollen bereits Gespräche mit Interessenten geführt werden, berichtete das 'Manager Magazin' am Donnerstag. Ein T-Systems-Sprecher bestätigte später: "Wir haben Wachstumspläne. Aber wir prüfen auch andere Optionen." Das 'Manager Magazin' geht indes von einem deutlich früheren Vertragsabschluss aus.T-Systems ist seit langem ein Sorgenkind im Konzern. Zwar hatte der Vorstand noch im April betont, dass T-Systems integraler Bestandteil des Konzerns sei. Doch seit 2018 befindet sich das Unternehmen in einer andauernden Umstrukturierung, in der bereits tausende Stellen abgebaut wurden. 2020 erwirtschaftete das Unternehmen mit seinen 29.000 Beschäftigten bei 4,2 Milliarden Euro Umsatz einen operativen Verlust von 650 Millionen Euro.