Deutsche geben Papier zugunsten der Tastatur auf

Der Studienbericht zum Schreibverhalten der Deutschen, durchgeführt vom der Marktforschungsplattform Appinio und dem Bildschirmspezialisten Speechi zeigt:Das Aufkommen neuer Technologien hat sich auf alle Bereiche unseres täglichen Lebens ausgewirkt und das Schreiben ist dabei keine Ausnahme. Heutzutage ist es üblicher, auf einer Tastatur (40 Prozent) als auf Papier (19 Prozent) zu schreiben, auch wenn 37 Prozent der Deutschen beides gleichermaßen tun. Die Deutschen bleiben der Handschrift dennoch treu: 40 Prozent der Befragten geben an, dass sie lieber auf Papier schreiben, 41 Prozent tun dies sogar mehrmals am Tag.Dabei ist das Tippen eine Generationenfrage: Die Nutzung dieser Schreibmethode ist in der jüngeren Generation stärker ausgeprägt und wird von 48 Prozent der 18- bis 34-Jährigen bevorzugt (gegenüber 37 Prozent der 35- bis 65-Jährigen). Für die Gen Z ist die Sache eindeutig: Sie verwenden lieber eine Tastatur (39 Prozent) als einen Stift (25 Prozent), ganz im Gegensatz zu den 55- bis 65-Jährigen (19 Prozent bzw. 45 Prozent). Die 18- bis 24-Jährigen haben grundsätzlich ein eher schwieriges Verhältnis zu ihrer Handschrift: 63 Prozent von ihnen wurden diesbezüglich schon einmal kritisiert, und mehr als die Hälfte dieser Generation (52 Prozent) fürchtet sich vor dem Urteil anderer.Neben dem durch die Technologie hervorgerufenen Wandel zeigen sich auch gesellschaftliche Veränderungen, wie etwa inklusives Schreiben seit einigen Jahren. Wie stehen die Deutschen dazu? Generell befürworten die Deutschen diese Schreibweise sowohl im privaten (70 Prozent) als auch im beruflichen Umfeld (69 Prozent). Mehr als die Hälfte von ihnen (54 Prozent) ist der Ansicht, dass sie die Kommunikation erleichtert (während 15 Prozent der Meinung ist, dass diese erschwert wird), und für fast zwei Drittel (65 Prozent) ist inklusives Schreiben ein Fortschritt für die Gleichstellung der Geschlechter.Auf ihre eigene Rechtschreibung sind die Deutschen besonders stolz: 92 Prozent halten ihr Niveau für gut (davon 39 Prozent sogar für sehr gut). Allerdings sind sie mehrheitlich der Meinung (85 Prozent), dass das Niveau in den letzten Jahren gesunken ist und mehr als drei Viertel (77 Prozent) meinen, dass das Schulsystem in diesem Bereich nicht genug leistet. Stattdessen sehen sie in digitalen Schreibhilfen eine Möglichkeit, sich zu verbessern: Die meisten geben an, dass sich die Autokorrektur (68 Prozent) und die von KI generierten Textvorschläge (60 Prozent) positiv auf das allgemeine Rechtschreibniveau ausgewirkt haben.