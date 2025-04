The Marcom Engine: Serviceplan und BMW bauen Agenturmodell aus

Dienstleister

Nach der beschlossenen Vertragsverlängerung bis Ende 2027 verantwortet Serviceplan künftig auch einen Großteil der Asset-Produktion sowie Adaption und Rollout von zentralen Kampagnen.Das 2020 eingeführte Agenturmodell wurde speziell für die Anforderungen von BMW entwickelt und unterstützt seitdem die digitale Produkt-Kommunikation in den europäischen Märkten. The Marcom Engine bündelt klassische Marketingdisziplinen wie Strategie, Kreation und Produktion mit allen relevanten Aspekten der Customer Journey. Dazu zählen unter anderem datenbasiertes Performance-Marketing, Analytics, Marketing Automation, Programmatic Media sowie CRM-Unterstützung. Das Modell zielt darauf ab, die Marketingaktivitäten in den Bereichen Fahrzeugverkauf, Kundendienst und digitale Dienste weiterzuentwickeln und Prozesse effizienter zu gestalten.Christian Schmitz, CEO bei The Marcom Engine, kommentiert: "The Marcom Engine steht für ein operativ optimiertes und effizientes Agenturmodell, das datengestützte Produktkommunikation aus einer Hand liefert, um das beste Kundenerlebnis zu bieten. Wir sind stolz, was wir mit unserem einzigartigen Modell auf internationaler Ebene bewegt haben und freuen uns über die weitere Zusammenarbeit.""Die Fortführung und der Ausbau unserer Partnerschaft mit der BMW Group bestätigen eindrucksvoll, dass unser maßgeschneidertes Modell den Anforderungen eines international agierenden Unternehmens optimal entspricht. Besonders stolz sind wir darauf, dass unser Team künftig auch einen Großteil der Asset-Produktion übernimmt - ein starkes Zeichen für das Vertrauen in unsere kreative Exzellenz. Wir freuen uns darauf, beim Aufbau einer international ausgerichteten Content Factory für die europäischen Märkte von BMW und MINI strategisch und operativ zu begleiten", sagt Florian Haller, CEO der Serviceplan Group.