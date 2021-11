Neue Auflagen: EU nimmt Tech-Giganten an die Kandare 

Die EU will den Wettbewerb der Internetunternehmen strenger regulieren - die dazugehörigen Gesetze haben nun eine neue Hürde genommen: Die Fraktionen im EU-Parlament haben sich darauf geeinigt, dass für Plattform-Anbieter mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 80 Milliarden Euro besondere Wettbewerbsregeln gelten sollen, da sie eine Gatekeeper-Funktion erfüllen.Mit dieser Regelung würden insbesondere die US-Tech-Giganten Apple und Microsoft härter an die Kandare genommen, aber mit Booking.com sei auch ein europäisches Unternehmen dabei. In Zukunft ist aber damit zu rechnen, dass weitere Unternehmen wie Amazon oder Airbnb als Gatekeeper eingestuft werden. Gatekeepern soll es nach dem "Digital Markets Act" untersagt sein, eigene Angebote auf ihren Seiten zu bevorzugen oder in ihren Shops nur eigene Apps aufzuführen.Nach der Einigung im EU-Parlament gilt es als wahrscheinlich, dass die Regeln im kommenden Frühjahr endgültig verabschiedet werden können.