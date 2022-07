Deutsche wollen bei Weihnachtsgeschenken sparen

Bild: eBay Ads

Die steigende Inflation führt dazu, dass deutsche Konsumierende auch bei ihren Weihnachtseinkäufen sparen und auf die Preise achten, zeigt der 'Weihnachtsshopping Report 2022' von Ebay Ads . Statt 40 Prozent in 2021 planen in diesem Jahr nur noch 26 Prozent der Konsumierenden zwischen 101 und 300 Euro auszugeben. Die Bereitschaft, mehr als 300 Euro in Geschenke zu investieren, sinkt von 32 Prozent im vergangenen Jahr auf 24 Prozent für dieses Weihnachtsfest.



Bei der Auswahl der Weihnachtsgeschenke achten KundInnen vor allem auf den Preis (29 Prozent). Aber auch die Qualität (24 Prozent) und die Nachhaltigkeit der Produkte (16 Prozent) inkl. einer fairen Herstellung (10 Prozent) und der Regionalität (8 Prozent) sind den Deutschen zu Weihnachten wichtig. Im Trend liegen in diesem Jahr insbesondere Erlebnisgeschenke (11 Prozent). Selbstgemachtes ist hingegen weniger gefragt (7 Prozent).



"Das schlechte Konsumklima macht dem Handel immer mehr zu schaffen. Umso wichtiger ist es, das für HändlerInnen so wichtige Weihnachtsgeschäft mit gezielten Werbemaßnahmen erfolgreich anzukurbeln", empfiehlt Arnaud Valion , Head of Central Europe Advertising bei Ebay Ads. "Gerade mit Blick auf die sinkenden Weihnachtsbudgets gilt es, die nötige Sichtbarkeit für Produkte zu schaffen und damit beim Weihnachtsshopping der KonsumentInnen maximal präsent zu sein."





Geschenkesuche der Deutschen startet ab Mitte September

Bild: eBay Ads

Bereits ab Mitte September suchen die deutschen Konsumierenden verstärkt nach Produkten in Verbindung mit dem Suchwort "Weihnachten" sowie nach neuer Weihnachtsdekoration. Auch nach elektronischen Geräten wie Konsolen, Smart Home-Produkten und TVs wird frühzeitig gefahndet. Im Fashion-Bereich steigt das Interesse nach Jacken und Pullovern ebenfalls sehr früh. Nach Sport- und Outdoor-Artikeln wie Ski- und Snowboard-Ausrüstung sehen sich die GeschenkejägerInnen ab Ende Oktober um. Weniger früh, aber immer noch weit vor der klassischen Weihnachtssaison klettern die Suchanfragen für Spielzeuge wie Brettspiele und Puppen in die Höhe.





Ab Anfang Oktober steigt die Kaufbereitschaft in einzelnen Produktkategorien deutlich

Der Trend geht zu mehr Nachhaltigkeit und Erlebnisgeschenken

Nach der Geschenkesuche starten die Konsumierenden ab Anfang Oktober mit dem Kauf. Im Vergleich zum Jahresdurchschnitt verzeichnen beispielsweise Elektronik-Artikel fürs Smart Home und Plattenspieler sowie Fashion-Produkte wie Mützen und Ohrringe einen frühzeitigen Anstieg bei den Verkaufszahlen.Einen zusätzlichen Push in der Produktnachfrage gibt es in einigen Kategorien durch die Cyber Week: Insbesondere bei CE-Produkten wie TV-Geräten (+133 Prozent), Smartphones (+77 Prozent) und Laptops (+62 Prozent) zeigt sich eine erhöhte Kaufbereitschaft. Aber auch bei Weihnachtsdekoration (+1182 Prozent), Töpfen (+303 Prozent), Mützen (+296 Prozent) und Playmobil (+82 Prozent) wird der Verkauf durch die Cyber Week zusätzlich angekurbelt.Seinen absoluten Höhepunkt erreicht das Weihnachtsgeschäft Mitte Dezember mit wachsenden Verkaufszahlen in sämtlichen Produktkategorien. Als besonders abverkaufsstark erweisen sich in dieser Zeit neben Parfüm u. a. Snowboards (+252 Prozent), Lego (+138 Prozent), Brettspiele (+102 Prozent), Halsketten (+75 Prozent), Drohnen (+62 Prozent) und Tablets (+39 Prozent).Die Konsumierenden wollen bei ihrer Geschenkeauswahl auf mehr Nachhaltigkeit und das Erlebnis dahinter achten. Das zeigt sich bereits jetzt an ihrem Kaufverhalten auf Ebay.de : Bereits in den vergangenen Monaten (März bis Mai 2022) liegen Erlebnis-Produkte wie Konzert- und Festivaltickets sowie lokale Produkte besonders im Trend. Eine Untersuchung der Nutzungsdaten zeigt außerdem, dass 2021 bei Ebay.de im Vergleich zu 2019 deutlich mehr Produkte verkauft wurden, bei denen das Thema 'Nachhaltigkeit' im Vordergrund steht. Im Fokus stehen dabei Kriterien wie 'Fairtrade', 'recyclebar' und 'ressourcenschonend'.Für den 'Weihnachtsshopping Report 2022' hat Ebay Ads mit Unterstützung des Meinungsforschungsunternehmens Civey 2.501 Konsumierende in Deutschland befragt.