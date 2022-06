Fast die Hälfte der NutzerInnen bestellt wöchentlich online

Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. Werden Sie Premium-Mitglied, um dieses Chart und viele tausend weitere abzurufen. Jetzt Mitglied werden

Der Online-Shopping-Anteil in Deutschland ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gewachsen. Anlässlich des Digitaltags 2022 hat der Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland (BEVH) Zahlen veröffentlicht, wann und wie oft die Verbraucher zuletzt an ihrem PC eingekauft haben.Demnach lag der Anteil der Personen, die 2021 in den vergangenen sieben Tagen online eingekauft haben, bei 43,6 Prozent. Seit 2017 ist der Anteil kontinuierlich gewachsen. Damals lag er bei 38 Prozent. Geschrumpft ist dagegen der Anteil der ECommerce-Verweigerer. 2017 lag er bei 4,6 Prozent, 2021 nur noch bei 3,3 Prozent.