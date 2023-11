Ranking: Wir suchen Deutschlands größte Multichannel-Contactcenter

Abschlussplenum Kundenservice und Kundendialog: Über Menschen, Medien und Maschinen

Dass im Contactcenter der Zukunft Menschen arbeiten werden, ist unstrittig. Aber wieviel Maschine darf denn sein in der Kundenkommunikation der Zukunft? Was ist realistisch - was nur ein Nerd-Traum? Und vor allem: In welche Richtung müssen Unternehmensentscheider jetzt planen? Darüber diskutieren unsere SprecherInnen mit dem Publikum.

Vortrag im Rahmen der KI in Kundenkommunikation und Kundendialog 2023 am 11.07.23, 12:25 Uhr