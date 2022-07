Gutscheine sind als Geschenke beliebt

Immer mehr Konsumierende verschenken Gutscheine anstelle von Sachgeschenken, zeigt eine interne Analyse des Schweizer Konzerns Digitec Galaxus . Der Gutscheinumsatz in den beiden Shops Digitec und Galaxus sei zwischen 2018 und 2021 um 357 Prozent gestiegen. Im gleichen Zeitraum konnte der E-Retailer seinen Konzernumsatz nur verdoppeln (+114 Prozent). Auch für das laufende Jahr zeichnet sich bei Gutscheinen bereits ein weiteres Umsatzwachstum um über 30 Prozent ab.Laut Digitec Galaxus entwickelt sich das Umsatzwachstum bei Wertgutscheinen in Deutschland und in Österreich bisher auf tieferem Niveau als im Heimmarkt Schweiz und Liechtenstein, dafür ist es aber dynamischer: Seit 2019 hat sich der Gutschein-Umsatz in Deutschland mehr als versiebenfacht (+660 Prozent). Galaxus gibt es in Deutschland seit Ende 2018, in Österreich ist das Online-Warenhaus seit Herbst 2021 am Start.Als Hauptgrund für den Gutschein-Boom nennt das Unternehmen seine Sortimentserweiterung: In der Schweiz und in Liechtenstein bietet der E-Retailer inzwischen knapp 4,4 Millionen Produkte an, in Deutschland und Österreich sind es fast 1,2 Millionen.Aber auch die internationalen Produktions- und Lieferengpässe würden sich auf den Gutschein-Verkauf auswirken. Wenn das gewünschte Produkt gerade nicht verfügbar ist, wird stattdessen ein Wertgutschein verschenkt. In den vergangenen Monaten war das zum Beispiel häufig bei Game-Konsolen, Grafikkarten oder Fotokameras der Fall.Eingelöst werden die Gutscheine vor allem für Produkte aus den Kategorien 'Unterhaltungselektronik', 'Handys', Haushalt & Küche' sowie 'Büro & Gaming'. In den letzten Jahren ist das Interesse der KundInnen an Produkten aus der Kategorie 'Baby- und Spielsachen', 'Supermarkt' und 'Heimwerken & Garten' gestiegen. Das Interesse an 'Unterhaltungselektronik' und 'Handys' hat hingegen etwas nachgelassen.Besonders als Weihnachtsgeschenke sind Wertgutscheine beliebt und werden in den Monaten November und Dezember gekauft. Rund ein Drittel der Gutschein-Käufe erfolgt in diesen beiden Monaten.