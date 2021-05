Onlinehändler Galaxus versendet erstmals gedruckte Kataloge 

Bild: Galaxus Die Titelseite des Galaxus-Kataloges

Während Reiseveranstalter wie FTI oder der Möbelriese Ikea seit 2021 auf gedruckte Kataloge verzichten, geht der Onlinehändler Galaxus einen anderen Weg: Erstmals hat der Händler einen Printkatalog für seine Kundinnen und Kunden in Deutschland produziert. Der Katalog zeigt Artikel aller Produktkategorien von galaxus.de in Kombination mit redaktionellen Beiträgen.

Auf 100 Seiten präsentiert der Katalog das Galaxus-Sortiment mit Produkten aus den Bereichen IT, Multimedia, Büro, Papeterie, Haushalt, Spielzeug, Baumarkt, Garten, Beauty, Gesundheit und Erotik. Die begleitenden redaktionellen Artikel sind auch im Online-Magazin von galaxus.de zu sehen. Denn mit dieser Strategie will sich das Unternehmen von anderen Onlinehändlern abheben: Galaxus ist nicht nur ein Onlineshop, sondern auch ein Magazin und eine Community.



"Die Galaxus-Redakteure beschreiben im neuen Katalog zum Beispiel, wie man den optimalen Monitor fürs Homeoffice aussuchen kann, warum das Küchenregal die neue Kunstgalerie ist oder wie man große Poren in der Haut bekämpft", sagt Vivien Bedranowsky , Brand Managerin Galaxus Deutschland. "Der Katalog ist für uns zunächst ein Experiment. Wir sind jetzt gespannt auf die Reaktionen."



Die Druckauflage des ersten Katalogs von galaxus.de beträgt 25.000 Exemplare und wird an StammkundInnen mithilfe der Deutschen Post versendet. Für die Kreation und Umsetzung der Kampagne hat Galaxus Deutschland mit der Dialogmarketingagentur Collaborative Marketing Club - CMC zusammengearbeitet.



Die Galaxus Deutschland GmbH ist mit der Domain galaxus.de im November 2018 in Deutschland live gegangen. Die Ländergesellschaft des Schweizer ECommerce-Marktführers Digitec Galaxus hat ihren Hauptsitz in Hamburg und betreibt ein eigenes Lager in Krefeld.



Blick in den Katalog:



Bild: Galaxus





Bild: Galaxus 100 Seiten umfasst der Katalog von Galaxus.