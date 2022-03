Logistik-Auswirkungen: Unterbrochene Ketten, Amazon straft Russland, Angst vor Pleiten

Der Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL) befürchtet, dass mehr als 100.000 Lkw-Fahrer aus der Ukraine ausfallen werden, was den internationalen Warenverkehr erheblich stören dürfte, Grund sind potenzielle Einberufungsbefehle der Fahrer in die ukrainische Armee, heißt es laut dpa-Meldung und im Mitteldeutschen Rundfunk Derweil warnt der Bundesverband auch vor einer Insolvenzwelle in der Logistikbranche wegen der hohen Spritpreise.Außerdem verhängt mit Amazon ein weiteres Unternehmen Sanktionen gegen Russland, die auch die Logistik betreffen. Das Unternehmen wird bis auf Weiteres keine Einzelhandelsprodukte mehr an Kunden aus Russland und Weißrussland versenden. Auch der Streaming-Dienst Prime Video wird für russische Nutzer gekappt.Außerdem lässt Amazons Dienst Web Services (AWS) keine neuen Kunden aus Russland und Weißrussland mehr zu, während die bestehenden AWS-Dienste aber aufrechterhalten werden. Auch dürfen keine neuen Händler aus Russland mehr auf Amazons internationalen Marktplatz, berichtet der Amazon Watchblog