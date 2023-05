Wem Prompt-Datenbanken wirklich nützen

Es ist aktuell im Techjournalismus en vogue, Künstlicher Intelligenz uneingeschränkte Omnipotenz zuzuschreiben: Sie kann alles, was sie noch nicht kann, kann sie spätestens ab dem nächsten Update. So wird jeder berechtigte Zweifel an der unterstellten Kompetenz der Algorithmen mit einer Anleihe auf die Zukunft ausgehebelt.



Prompt-Datenbanken zeigen durch ihre schiere Existenz, dass KI weder so intuitiv ist, wie behauptet wird, noch so lernfähig. Denn tatsächlich müsste eine rein intuitive KI begreifen, was die Nutzerin oder der Nutzer will, egal wie sie oder er promptet. Doch es liegt noch ei

Premium-Inhalt Noch nicht iBusiness-Mitglied? Für Ihre Registrierung erhalten Sie ein Kontingent von fünf kostenfreien Abrufen für Premium-Analysen. Jeden Kalendermonat erhalten Sie zudem einen weiteren kostenfreien Abruf. Kostenlos Registrieren Anmelden/Login