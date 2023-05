Wie sinnvoll sind unternehmenseigene Prompt-Datenbanken im KI-Einsatz?

HANDLUNGSRELEVANZ

TL;DR Prompt-Datenbanken versuchen, das unkalkulierbare Massen-Tool KI kalkulierbar und individuell zu machen. Sie sind zugleich Datenschutz-Risiko und führen schnell in heikle Gefilde.

Und nach wie vor sucht die digitale Welt nach Wegen, wie genau man mit dieser Künstlichen Intelligenz umgehen soll. Manche rufen rhetorisch zur Flucht in den Bunker auf. Denn schließlich steht das KI-verschuldete Weltende, ein 'Tsunami' oder wenigstens ein 'Erdbeben', an. Andere ergehen sich weniger in düsterer Apokalyptik und suchen nach produktiveren Ansätzen. In diesem Umfeld liest man immer wieder von Prompt-Datenbanken, um KI in hilfreiche Felder zu führen.Prompten ist mit der KI gleichermaßen ins Blickfeld gerückt. Denn so ganz intuitiv und kinderleicht is