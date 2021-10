Google-Mutter Alphabet mit neuem Rekordumsatz 

Im dritten Quartal 2021 wuchs der Umsatz von Alphabet im Vergleich zum Vorjahr um 41 Prozent auf 65,1 Milliarden Dollar (56,1 Mrd Euro) - ein Rekord in der Geschichte des Unternehmens. Der Gewinn stieg von 11,2 auf 18,9 Milliarden Dollar, wie Alphabet mitteilte 53,1 Milliarden Dollar nahm Google alleine mit Werbung im Umfeld der Suchmaschine ein. Diese hat einen weltweiten Marktanteil von 89 Prozent. Auch die Videoplattform Youtube spült mehr Geld in die Kassen: Die Werbeerlöse stiegen von 5 auf 7,2 Milliarden Dollar. Das Geschäft mit Cloud-Diensten wuchs um rund 45 Prozent auf knapp fünf Milliarden Dollar. Hier will Google die Wettbewerber Amazon und Microsoft einholen.Apples Maßnahmen für mehr Privatsphäre auf dem iPhone hätten Google nur geringfügig getroffen. Seit dem Sommer müssen alle App-Entwickler iPhone-Nutzer ausdrücklich um Erlaubnis bitten, wenn sie ihre Aktivitäten zu Werbezwecken verfolgen wollen. Die meisten NutzerInnen lehnen dies Umfragen zufolge ab. Hauptsächlich hatte dies Auswirkungen bei Youtube.Hohe Verluste macht Alphabet in anderen Geschäftsbereichen, etwa mit selbstfahrenden Autos oder Lieferdrohnen. Hier stiegen die Erlöse von 178 auf 182 Millionen Dollar kaum. Der operative Verlust betrug rund 1,29 Milliarden Dollar - nach einem Minus von 1,1 Milliarden Dollar im Vorjahr.