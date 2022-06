Social Media wird zur Norm für CEOs

Social Media zählt mittlerweile zur Norm in den Kommunikationsstrategien von CEOs in Europa. Laut dem neuesten Social-CEO-Report von FTI Consulting sind zum ersten Mal mehr als die Hälfte aller Top-CEOs (52 Prozent) in Großbritannien, Frankreich und Deutschland auf sozialen Kanälen aktiv und interagieren darüber mit Stakeholdern ihrer Unternehmen. Die Studie basiert auf einer Analyse der Social-Media-Posts aller CEOs von FTSE 100-, CAC 40- und DAX 40-Konzernen, die im Vorjahr auf mindestens einem Kanal aktiv geworden sind.Die Analyse zeigt, wie wertvoll eine proaktive Social-Media-Kommunikation von CEOs sein kann: Deren persönliche Beiträge erhalten wesentlich mehr Aufmerksamkeit, erreichen breitere Stakeholder-Gruppen und erzielen ein höheres Engagement als die Inhalte auf Unternehmens- oder Markenkanälen. Dies bestätigt auch eine weitere Umfrage: Eine große Mehrheit von Führungskräften gibt an, dass sich Stakeholder-Beziehungen durch das Social-Media-Engagement von CEOs verbessert hätten, insbesondere die zu Mitarbeitern des eigenen Unternehmens. Dabei variiert die Performance europäischer Social CEOs beträchtlich - und nicht alle Kommunikationsstrategien zur Unterstützung von Stakeholder-Beziehungen sind gleich wirksam.CEOs, die zu einem breiten Themenspektrum posten, sind in den Social Media Kanälen am erfolgreichsten. Zudem zählt die Qualität von Posts viel mehr als deren Häufigkeit. Viele CEOs posten zudem auch über drängende gesellschaftliche Themen wie den Klimawandel. Mehr als 16 Prozent aller Beiträge bezogen sich im Untersuchungszeitraum auf die globale Erwärmung, und mehr als die Hälfte (52 Prozent) aller CEOs haben mindestens einmal zu diesem Thema gepostet. Unabhängig vom Thema zeigt sich: Wer seinen Posts eine besondere menschliche Note gibt und Inhalte direkt auf Personen bezieht, erhöht Reichweite und Engagement beträchtlich.Einige DAX 40-CEOs erreichen Plätze in den Spitzenrankings des Reports. So führen Niklas Östberg ), Roland Busch ) und Christian Klein ) die Liste der am häufigsten postenden CEOs an, auf der auch Herbert Diess ) vertreten ist. Belén Garijo ), Ola Källenius ) und Herbert Diess belegen Spitzenplätze unter den untersuchten europäischen Social CEOs mit dem höchsten Engagement.