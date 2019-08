Prudsys kündigt neue Lösungen für Dynamic Pricing und Personalisierung an

Sei es durch die begrenzte Haltbarkeit bei Frischwaren oder den raschen Werteverfall von Saisonartikeln - um das Ertragspotential jedes Artikels voll auszuschöpfen, spielt die Abverkaufsstrategie eine zentrale Rolle. Warum intelligente Abschriftenoptimierung bedeutend besser ist, als pauschale Reduzierungen oder sich beim Bepreisen auf sein Bauchgefühl zu verlassen, zeigt Produdys am Stand E010 in Halle 7 am Beispiel Fashionhandel. Die neue KI-basierte Lösung für Dynamic Pricing, wird auch von SAP unter dem Namen 'SAP Dynamic Pricing by GK' vertrieben. Sie berechnet in Echtzeit den marktgerechten Preis für jedes Produkt im Sortiment. Neben der Abschriftenoptimierung können Händler weitere Preisstrategien wie Umsatz- oder Ertragssteigerung oder Promotion-Pricing definieren.Ebenfalls neu sind Produktempfehlungen durch Bild-Ähnlichkeiten: Das Wunschprodukt ist im Online-Shop ausverkauft? Halb so wild, denn durch die Empfehlung von alternativen Produkten im gleichen Look können Händler die Zahl von Kauf-Abbrüchen reduzieren und gleichzeitig ihre Conversion Rate und die Kundenzufriedenheit steigern. Auch 'Product Image Similarities' ist auf der Dmexco zu sehen.