OVK: Digitale Werbung knackt 2-Milliarden-Euro-Marke

Bild: William Warby/Flickr

Zugriff auf das Marktzahlenarchiv Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. mehr erfahren

Bessere Wirkungsnachweise

Die Nettowerbeinvestitionen sind in Deutschland von 1,928 Milliarden Euro (2017) auf 2,065 Milliarden Euro (2018) gestiegen, hat der Online-Vermarkterkreis ( OVK ) in seiner Jahrespressekonferenz bekannt gegeben.Die Nettowerbeinvestitionen Online und Mobile sind damit im vergangenen Jahr um sieben Prozent angestiegen - trotz negativer Einflüsse wie den Anstrengungen rund um die DSGVO. "Das stärkste Quartal 2018 war das vierte, mit insgesamt 671 Millionen Euro an Umsätzen," erklärte der OVK-Vorsitzende Rasmus Giese ). Für 2019 prognostiziert der OVK ein Wachstum um 6,0 Prozent auf 2,189 Milliarden Euro.Als eine der wichtigsten Aufgaben für 2019 betrachtet es der Online-Vermarkterkreis, die Marktaufklärung voranzutreiben und bessere Werbewirkungsnachweise zu ermöglichen. Dazu sollen in diesem Jahr die Vernetzung mit anderen nationalen und internationalen Initiativen und Verbänden gestärkt werden. Dazu steht der OVK im Austausch mit Agof und IAB