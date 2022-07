Ranking Performance-Agenturen: Eintragsfrist verlängert

11.07.2022 Die Eintragungsfrist für das jährliche 'Ranking Performance-Marketing' haben wir verlängert. Noch bis zum 23. Juli können sich für Performance-Marketing-Dienstleister kostenlos für eine Eintragung bewerben. Das Ranking erscheint im Jahr 2022 zum neunten Mal als umfassende Übersicht der deutschsprachigen Performance-Branche. Es dient Einkäufern in Unternehmen dazu, den Performance-Markt zu evaluieren und eine Auswahl für Pitches zu treffen.

Gerankt wird nach Billings, also dem Gesamtbetrag der für Kunden betreuten Budgets inklusive Kreation, Dienstleistung und Media. Bei Kreation und Dienstleistung werden alle Umsätze im Zusammenhang mit Onlinewerbung gezählt. Zu den Mediabudgets zählen alle Aufwendungen für Online-Werbeaktionen inklusive Display, EMail-Marketing, SEA, Affiliate, Social Media Advertising, Influencer Marketing und andere Online-Werbeformen.Erscheinen wird das Ranking zur Dmexco online auf iBusiness.de, ONEtoONE.de und Versandhausberater.de sowie als A1-Poster. Am Ranking teilnehmende Agenturen können das Siegel 'Top Performance Marketing Agentur 2022' lizenzieren. Unterlagen schicken wir Ihnen gerne zu, EMail an media@hightext.de genügt.