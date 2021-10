Der Feierabend-Scroll fällt aus: Europa stark vom Ausfall betroffen

Unterhaltung gefragt: Die Gewinner der "Platzhalter-Apps"

Deutschland kümmert sich um seine Finanzen - und um die Liebe

Die Folgen des Totalausfalls

25 Milliarden WhatsApp Nachrichten und 54 Millionen Facebook-Messages nicht gesendet wurden



3,75 Milliarden Minuten weniger über WhatsApp telefoniert wurde



125 Millionen Instagram Stories nicht gepostet werden konnten



3,6 Milliarden Minuten für etwas andere genutzt wurden, die sonst auf Instagram verbracht worden wären



53 Millionen Fotos nicht auf Facebook hochgeladen wurden

Am 4. Oktober 2021 hatten Smartphone-NutzerInnen weltweit plötzlich das gleiche Problem: In der Zeit von 17 bis 24 Uhr CET streikten die Apps aus dem Zuckerberg-Imperium: Facebook, Instagram, WhatsApp und Facebook Messenger waren komplett lahmgelegt. Ganze sieben Stunden mussten sich NutzerInnen auf der Welt andere Beschäftigungen suchen und dabei auf teils neue Apps im Store zurückgreifen. Was während des Ausfalls passierte, haben die Daten- und Analyse-ExpertInnen von App Annie untersucht.Während die Menschen im asiatisch-pazifischen Raum während des Ausfalls weitestgehend schliefen, spielte sich der Break-Down in Europa genau während der Feierabendzeit ab. Die Nutzung brach jedoch nicht vollständig ein, da viele mehrmals pro Stunde immer wieder versuchten, die Apps zu öffnen und lange warteten, ob etwas passiert. Die stündliche Nutzung ging um 80 Prozent im Vergleich zum gleichen Zeitraum an anderen Tagen zurück.NutzerInnen verbringen viel Zeit in Social-Media-Kanälen, um sich unterhalten zu lassen. Hier bot der App-Markt viele Ausweichmöglichkeiten, die von den VerbraucherInnen rege genutzt wurden. Doch auch Anwendungen anderer Art erlebten einen regelrechten Boom. In den USA zeichneten sich Dating-Apps, Finanz-Apps, insbesondere Investment- und Krypto-Anwendungen, sowie Video-Streaming-Apps wie Netflix und Youtube als Gewinner ab.In Deutschland sah dies ähnlich aus. Die deutsche App Vivid Money , die Anlagen in Investment- und Krypto möglich macht, verzeichnete einen Anstieg der Nutzungsdauer von 525 Prozent. Viele haben also die Möglichkeit genutzt, sich mit einem möglicherweise längst ausstehendem Thema zu beschäftigen. Die Dating-Apps iDates und Mambo Dating aus Frankreich, konnten einen Anstieg von 475 Prozent und 225 Prozent verzeichnen. Eine Wiederbelebung erfuhr Snapchat . Während die App zuvor kaum noch einen Platz auf den einzelnen Treppchen belegen konnte, haben NutzerInnen während des siebenstündigen Ausfalls vier Mal so viel Zeit mit Snapchat verbracht als auf Telegram. Der absolute Anstieg ist demnach weitaus größer als bei anderen Social-Media-Apps, die während des Ausfalls vermehrt genutzt wurden. zeigt eine Recherche der Berliner Kreativagentur ABCD Agency : Die unfreiwillige Pause hatte statistisch gesehen zur Folge, dass...Nach Angaben des Cybersecurity Watchdogs NetBlocks verursachte der Ausfall Kosten in Höhe von 160 Millionen Dollar für die Weltwirtschaft. Dazu kommt noch ein Verlust des Börsenwertes von mehr als 40 Mrd. US-Dollar sowie der Umsatzausfall bei Facebook selbst in Höhe von geschätzt rund 60 Mio. US-Dollar.