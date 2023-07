Fünf Stunden Online-Recherche für eine Reise

Die wachsende Rolle von Reiseinhalten im Buchungsprozess

Reisende sehen sich in den 45 Tagen vor der Buchung einer Reise 141 Seiten mit Reiseinhalten an, Reisende in den USA sogar bis zu 277 Seiten. Diese Seitenaufrufe erfolgen über die gesamte Customer Journey hinweg bis zur Buchung.



In den frühen Phasen der Reiseplanung ist die Recherche weniger intensiv (mit etwa 2,5 Seitenaufrufen pro Tag), während sie in den letzten Tagen vor einer Buchung exponentiell zunimmt. Am Tag der Buchung erfolgen durchschnittlich 25 Seitenaufrufe.

Online-Reisebüros (80 Prozent), Suchmaschinen (61 Prozent), Social Media (58 Prozent), Websites von Fluggesellschaften (54 Prozent) und Meta-Reisewebsites (51 Prozent) sind die fünf am häufigsten genutzten Ressourcen.



Und vier von fünf Reisenden besuchen irgendwann vor der Buchung einer Reise ein Online-Reisebüro. Dies deutet darauf hin, dass Reisende mit großer Wahrscheinlichkeit ein Online-Reisebüro aufrufen, um sich inspirieren zu lassen, um zu recherchieren oder um ihre Reise zu planen, selbst wenn diese Reisenden auf einer anderen Website buchen.

Reisende suchen nach Inspiration zu Reisezielen

Fast drei von fünf befragten Reisenden gaben an, dass sie kein bestimmtes Ziel im Sinn hatten oder mehrere Ziele in Betracht zogen, als sie den Entschluss fassten, eine Reise zu unternehmen (59 Prozent).



Und mehr als 80 Prozent der Reisenden aus Mexiko und 62 Prozent der Reisenden aus dem Vereinigten Königreich waren bezüglich ihres Reiseziels unentschlossen, was darauf hindeutet, dass Reisende aus diesen Ländern möglicherweise sogar noch offener für Inspiration zu Reisezielen sind.

Von denjenigen, die im Laufe ihrer Customer Journey in Social Media unterwegs waren, nutzten 77 Prozent die sozialen Netzwerke als Inspirationsquelle.



19 Prozent der Reisenden gab an, dass die Entscheidung zum Buchen einer Reise durch Werbung beeinflusst worden sei. Mit 40 Prozent war dieser Wert bei Reisenden aus Mexiko am höchsten.



Auch Gäste in Ferienunterkünften (26 Prozent) und Hotelgäste (22 Prozent) lassen sich eher durch Werbung beeinflussen.

