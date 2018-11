Studie: 93 Prozent der erfolgreichsten Onlineshops haben ein Unternehmensmagazin

Zielgruppe und Inhalte

Ein Großteil der Shops belässt es bei einem Magazin. Es gibt jedoch auch eine Handvoll Ausreißer mit jeweils zwei Magazinen ( myToys und Douglas ) und 4 ( Zalando ) beziehungsweise sogar 5 Magazinen ( Otto ). Die 30 untersuchten Onlineshops betreiben also insgesamt 37 Unternehmensmagazine.Was laut Analyse von Seokratie auffalle: Hat ein Onlineshop mehrerer Magazine, richten sich diese auch an unterschiedliche Zielgruppen. Bei Otto behandeln die fünf Magazine die fünf Themen Nachhaltigkeit, Wohnideen, Fashion/Beauty/Lifestyle, Übergrößen-Mode und Technik und richten sich so an die jeweils thematisch interessierte Zielgruppe. Bei Zalando sind die drei Magazine auf News aus der Branche, Mode für Zalando Lounge und Mode für Zalando spezialisiert.Neuigkeiten oder Ratgeber - was sind die Inhalte, die auf den Unternehmensblogs der untersuchten Onlineshops veröffentlicht werden. Und wer ist die Zielgruppe? Laut Untersuchung von Seokratie haben 32 von den 37 untersuchten Unternehmensmagazinen als Zielgruppe die Kunden der Onlineshops. Manche Magazine richten sich mit Pressemitteilungen und als Newsroom ( corporate.zalando.com/de und ikea-unternehmensblog.de ) an die Öffentlichkeit und nur ein Magazin spricht die eigenen Mitarbeiter an (Amazon).Ganz nach dem Content-Marketing-Credo "informiere und unterhalte deine Zielgruppe", überwiegen bei den Inhalten der untersuchten Unternehmensmagazine Ratgeber und inspirierende Beiträge. 16 Prozent der Magazine bieten ihren Lesern News zum Unternehmen und 14 Prozent informieren über Neuigkeiten aus der Branche.Content is King und hält mehrmals pro Woche Audienz, denn auf 40 Prozent der Unternehmensmagazine werden mehrmals pro Woche Inhalte veröffentlicht. Bei 16 Prozent gibt es sogar einmal täglich oder mehrmals täglich neue Beiträge. Hier muss jedoch angemerkt werden: Der Umfang der Beiträge kann stark variieren und Neuigkeiten werden öfter veröffentlicht als reine Ratgeber-Inhalte. Auf 41 Prozent der untersuchten Unternehmensmagazine werden mehrmals die Woche neue Beiträge gepostet.Wer schreibt diese Beiträge? Treten die Autoren auf den Unternehmensmagazinen in Erscheinung? Neben den Autoren wirken auch Influencer an der Erstellung von Inhalten mit. Bei 35 Prozent der untersuchten Unternehmensmagazine werden die Autoren nicht namentlich genannt. Bei 32 Prozent der Magazine treten sie dagegen mit ihrem Vornamen in Erscheinung und auf 16 Prozent der Magazine werden Vor- und Nachname genannt.Interviews, DIY-Themen, Blogger-Vorstellungen - Influencer werden im Content Marketing gern herangezogen, um Expertenwissen, Reichweite und Einfluss für das eigene Unternehmen zu nutzen. Das Potential von Influencern haben auch die untersuchten Onlineshops erkannt. Auf rund 62 Prozent der Unternehmensmagazine konnten wir mindestens einen Beitrag finden, bei dem mit mindestens einem Influencer gearbeitet wurde. Acht Prozent der untersuchten Blogs binden dagegen interne Persönlichkeiten, wie Abteilungsleiter in News Rooms oder bekannte Mitarbeiter, ein.