Lieferketten-Trends 2024: Nachhaltigkeit und Digitalisierung stehen im Fokus

Der überwiegende Teil der für das aktuelle Hermes-Barometer befragten Unternehmen sieht die Themen Nachhaltigkeit und Digitalisierung aktuell als zentrale Trends im Supply Chain Management. Mit 78 Prozent stimmt der Großteil der Teilnehmer zu, dass digitale Technologien einen erheblichen Einfluss auf die Resilienz der Lieferkette haben und entscheidend dazu beitragen, künftige Krisen erfolgreich überwinden zu können. In mittelgroßen Unternehmen mit 50 bis 250 Beschäftigen teilen sogar 83 Prozent diese Einschätzung.Für drei Viertel der Befragten ist es überaus bedeutsam, dass Unternehmen ökologische Verantwortung übernehmen. Diese Einschätzung wächst mit der Unternehmensgröße: Bei Unternehmen mit 250 bis 1.000 Beschäftigen bestätigen knapp neun von zehn Befragten (87 Prozent), dass die Einhaltung des Lieferkettengesetzes und anderer gesetzlicher Richtlinien sowie die Senkung der CO2-Emissionen in der Lieferkette derzeit im Fokus stehen. "Nachhaltigkeit ist eines der Topthemen unserer Zeit. Die erfolgreiche Verringerung des CO2-Fußabdrucks und entsprechende Klimaschutzmaßnahmen erfordern ein Umdenken und die Modifizierung der bisherigen Arbeitsprozesse", ordnet Moritz Gborglah , Division Manager und Experte für digitale Transformation bei Hermes International, einem Geschäftsbereich von Hermes Germany, die Umfrageergebnisse ein.Als weiteren Trend im Supply Chain Management bewerteten die Befragten die kollaborative Zusammenarbeit entlang der Lieferkette. Bei Unternehmen mit 250 bis 1.000 Beschäftigten haben bereits 75 Prozent und damit drei Viertel der Logistikverantwortlichen das Potenzial unternehmensübergreifender Vernetzung erkannt. Doch je komplexer und globaler Lieferketten werden, desto vielfältigeren Risiken sind sie ausgesetzt. Ein effizientes Risk Management zur Identifikation, Behebung sowie Prävention von Störungen in der Lieferkette sehen mit 82 Prozent daher vor allem größere Unternehmen mit 250 bis 1.000 Beschäftigten als zweitstärksten Trend im Supply Chain Management an.Um die Resilienz der Supply Chain langfristig zu erhöhen, sehen die Befragten vor allem den Aufbau stabiler Lieferantenbeziehungen als besonders geeignete Maßnahme an: Acht von zehn der Umfrageteilnehmenden (81 Prozent) über alle Unternehmensgrößen hinweg halten die partnerschaftliche Zusammenarbeit innerhalb der Lieferkette für sehr bedeutsam. "Unternehmen wissen zunehmend um die positive Wirkung kollaborativer Zusammenarbeit und setzen daher bewusst auf Kooperationen mit Partnern und Zulieferern", bestätigt Moritz Gborglah. "So können sie möglichen Risiken proaktiv entgegenwirken und die Effizienz von Beschaffungsprozessen steigern."Risk Management, Nachhaltigkeitskontrolle sowie eine partnerschaftliche Zusammenarbeit profitieren von ausführlichen Erkenntnissen und Analysen der Prozessdaten über die gesamte Supply Chain - eine detaillierte Datenübersicht ist die Grundlage für fundierte Entscheidungen und optimierte Arbeitsprozesse. Doch nähern sich die Unternehmen diesem Thema bislang eher zögerlich: Lediglich etwa jeder zweite Befragte (54 Prozent) sieht Transparenz als bedeutendes Instrument zur Stärkung der Lieferkette an.Auch bei der verstärkten Nutzung von Plattformlösungen zeigt das 18. Hermes-Barometer noch Entwicklungspotenzial: Kollaboration wird zwar als ein zentraler Trend im Supply Chain Management gesehen. Aber nur die Hälfte aller befragten Teilnehmer hält die Anwendung kollaborativer Lösungen für eine geeignete Maßnahme zur Erhöhung der Lieferkettenresilienz.Ein digitalisiertes Daten- und Informationsmanagement entlang der Supply Chain ist die Grundlage für fundierte Entscheidungen und Risikoprävention. Unternehmen sind daher gut beraten, das Optimierungspotenzial von Datentransparenz und Datenanalyse weiter in den Fokus ihrer strategischen Ausrichtung zu rücken. Gerade für die partnerschaftliche Zusammenarbeit zahle sich der stete und transparente Datenaustausch innerhalb der Supply Chain aus, so die Autoren. Durch die digitale Vernetzung seien Unternehmen imstande, Echtzeit-Informationen zusammenzuführen, Ressourcen besser zu managen und Prozesse zu optimieren.