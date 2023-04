Zwei Drittel der Unternehmen planen Investitionen in Lieferketten- und Logistikinnovationen

Bild: K3/Sapio Research

In der Studie Innovationen in der Supply Chain und Logistik hat die Descartes Systems Group untersuchen lassen, wie sich technologische Innovationen auf Lieferketten und Logistikabläufe auswirken und welche Strategien Führungskräfte hinsichtlich weiterer Investitionen verfolgen. Ergebnis: 59 Prozent der befragten Unternehmen haben in den vergangenen zwei Jahren das Investitionsvolumen und den Einsatz innovativer Lösungen verstärkt. Darüber hinaus planen 65 Prozent, ihre Technologieausgaben in den nächsten zwei Jahren nochmals zu erhöhen.Jeweils 37 Prozent nannten Kostensenkung und "Verbesserung der Zuverlässigkeit" als Hauptgründe für Innovationen. Jedoch gaben auch 87 Prozent an, bei der Einführung von Lieferketten- und Logistikinnovationen mit innerbetrieblichen Hürden zu kämpfen zu haben. An der Descartes-Studie beteiligten sich 1.000 Entscheidungstragende aus den Branchen Logistik und Supply Chain in neun europäischen Ländern, Kanada und den Vereinigten Staaten.