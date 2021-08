Antwerpes will mit virtuellen Welten wachsen 

Seit Beginn des Jahres arbeiten bei Antwerpes über zehn SpezialistInnen: XRDeveloper, 3D-Artists und Technical Artists entwickeln komplexe XR-Anwendungen: "Die Kundenanfragen in Richtung Extended Reality nehmen in den letzten Jahren stetig zu. Darauf mussten wir mit personeller Stärke reagieren, um mit neuen Impulsen aufsetzen zu können - auch, weil das Thema bei Kunden, Bewerbern und Mitarbeitern auf wachsendes Interesse stößt", erklärt Alexander Kals , inzwischen Head of Team Extended Reality.Man greife auf Expertise in den Bereichen Kreativmarketing, Medical Content, 3D-Konzeption und -Erstellung sowie Programmierung zurück. So kann die Agentur jeden Kundenwunsch komplett In-House abwickeln. Einen Fokus setzt die Agentur neben der kontinuierlichen Evaluation von neuen Kommunikationswegen auch auf die Integration neuer Technologien in bestehende Anwendungen. Synergien werden dabei ebenso wie potentielle Alleinstellungsmerkmale unterschiedlicher Devices und Technologien in der Konzeptionsphase mitgedacht. Dazu gehören unter anderem die Erstellung und Animation von realistischen sowie medizinisch korrekten Inhalten für Bilder und Videos. Mithilfe der Entwicklungsplattform Unity werden die 3D-Objekte schließlich zum Leben erweckt.