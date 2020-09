Wie Augmented Reality den Kunden einfängt, umhüllt und konvertiert 

Bild: ARtillery Intelligence

Pionier beim Thema Augmented Reality (AR Experience) ist die Kosmetikindustrie. L'Oreal zählte zu den ersten Konzernen, die mit virtueller Schminke Kunden zu begeistern versuchten. Auch wenn sich anfangs Lippen und Lippenstift eher annäherungsweise deckten, nutzen viele Frauen und Mädchen beherzt das AR-Tool, um die neusten Trendfarben an sich auszuprobieren. Heute ist die Kosmetikindustrie die Industrie, die mit AR richtig gut verdient. Rund 285 Millionen US-Dollar erwirtschaftete die Branche der AR- und VR-Agentur ARtillery Intelligence zufolge mit Hilfe von AR-basierter Verkaufsunterstützung. Auf Platz 2 folgt Kleidung, auf Platz 3 Schmuck.Der Trick der Kosmetikbranche: Die Schminkmöglichkeiten, kombiniert mit einer Schminkberatung, werden als Service präsentiert, nicht als plumpes Verkaufsmanöver. Die Nutzer können sich Idole und Vorbilder ansehen oder selbst zum Idol auf der Shopseite werden. Und das funktioniert.







Kosmetik: Verkaufen mit AR boomt

Nun haben Händler und Hersteller zwei Möglichkeiten, mit AR zu experimentieren: Wer sein Business voranbringen will, kann sich entweder mit App-Anbietern zusammentun, oder eine eigene Lösung entwickeln lassen. Stila Cosmetics hat sich für Variante eins entschieden und im August 2020 Youcam for Business von der Perfect Corporation in seine Website integriert. YouCam for Business ist eine spezielle App, die Marken und Einzelhändlern AI & AR Make-up-Lösungen bietet. Und damit kann Stila Cosmetics Lidschatten, Lippenstift und Eyeliner auch auf der eigenen Website