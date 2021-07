Social Media wächst stark wie nie 

Die Gesamtzahl der Nutzer liegt im Juli um 147 Millionen höher als noch vor drei Monaten, was einem Wachstum von fast dreieinhalb Prozent gegenüber dem Vorquartal entspricht. Dies haben Hootsuite , Anbieter von Social Media-Lösungen und die Social-Media-Kreativagentur We Are Social in ihrem Juli-Update zum Digital 2021 Report herausgefunden.Dabei handelt es sich um eine der schnellsten vierteljährlichen Wachstumsraten, über die in der Reihe der Global Digital Reports berichtet wurde. Über das vergangene Jahr gesehen, stiegen die Zahl der weltweiten Unique User um 520 Millionen, was einem jährlichen Wachstum von mehr als 13 Prozent entspricht.Die durchschnittliche Zeit, die die Menschen täglich mit dem Internet verbringen, ist in den letzten drei Monaten dagegen leicht gesunken - um rund eine Minute täglich. Dennoch verbringen die Menschen immer noch fast sieben Stunden pro Tag mit dem Internet - mehr als doppelt so viel Zeit als mit Fernsehen.