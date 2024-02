Genaues weiß man noch nicht, aber soviel soll feststehen: OpenAI, die Entwickler des weltbewegenden KI-Chatbots ChatGPT, planen, eine Suchmaschine in Konkurrenz zu Google online zu stellen . Richtig gelesen: in Konkurrenz zu Google. Außer in den Anfangsjahren des Internets hat es das bekanntlich noch nie gegeben. Yahoo, AOL und Altavista - das war einmal. Microsoft probiert es schon ewig, aber an die Attraktivität und Suchergebnisqualität von Google kommt der Softwarekonzern einfach nicht heran - auch nicht nach der Integration eines KI-Chatbots auf ChatGPT-Basis vor einem Jahr. Immer noch sieht Bing , die Suchmaschine von