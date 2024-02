Wird 2024 das Jahr, in dem Künstliche Intelligenz in Unternehmen produktiv wird?

1. 2024 wird das Jahr der leistungsfähigen Tools

Das Jahr 2024 wird das Technikuniversum rund um Künstliche Intelligenz deutlich erweitern und an vielen Stellen nochmals Geschwindigkeit aufnehmen.Im Jahr 2023 gab es in Deutschland 508 KI-Startups, ein Anstieg von 67 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Weltweit sinkt jedoch die Zahl der Investments - auch wenn ihr Volumen steigt. Goldgruben, so erwartet wohl die Wagniskapital-Branche, werden die großen KI-Systementwickler sein - die Forschung braucht viel Geld.So ist es kein Wunder, dass den Investmentmarkt vor allem Microsoft und Google bestimmen, aber auch Amazon und Alibaba 2024 von dem KI-Goldra