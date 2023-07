SEO, SEO, but different

Vor acht Monaten hat iBusiness überlegt , welche Szenarien uns bevorstehen, wenn KI mehr und mehr in den SEO-Alltag eindringt. Die Analyse unternahmen wir, kurz bevor ChatGPT auf die Bühne trat. Nun sind die Schockwellen etwas verebbt und die Branche sucht nach produktiven Wegen, KI in den Arbeitsalltag zu integrieren, so dass KundInnen und Agentur profitieren.Und so wenig man damals noch absehen konnte, welch enormes Potenzial schon bald auch Laien aus KI abrufen können: Die Zukunfts-Szenarien von damals sind im Prinzip dieselben geblieben. Wenn Rauch, Geschrei und Bastille-Sturm-Euphorie erstmal nachlassen, dann zei