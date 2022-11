KI im SEO: Wo sie helfen kann, wo Grenzen liegen

HANDLUNGSRELEVANZ

Operativ

Strategisch

Visionär

Technik

Medien

Wirtschaft

Die iBusiness-Handlungsmatrix zeigt, wie langfristig die vorgestellten Aufgaben angegangen werden müssen.

TL;DR KI wird im SEO eine unterstützende Rolle für Mainstream-KundInnen einnehmen, allerdings wird sie nicht autonom arbeiten, sondern in Agenturen mehr Kapazitäten für Kreation/Strategie freilegen.

Auf der Suche nach Helferinnen und Helfern im manchmal monotonen SEO-Alltag (Keyword-Recherche, -Clusterung, -Analyse etwa) fällt das Augenmerk immer mehr auf Künstliche Intelligenz. Das Automatisierungspotenzial, das ihr innewohnt, ist Heilsversprechen und Stolperfalle in einem. Wieso, wie man KI richtig einsetzt und wohin in den kommenden Jahren der künstlich intelligente Hase läuft, analysiert iBusiness hier."Im Grunde haben wir uns schon immer mit Künstlicher Intelligenz im SEO auseinandergesetzt", sagt etwa Tobias Wollesack , Director Owned Media bei Dentsu Germany : "Denn was ist Googles Algorithmus anderes als eine KI. Und nun versuchen immer mehr Tools ihn zu reproduzieren und daraus Anweisungen abzuleiten, was man für bessere Sichtbarkeit tun könnte."Aktuell macht die Entwicklung der KI große Fortschritte, etwa bei der Texters