Piwik PRO fusioniert mit Cookie Information

Fusion

Cookie Information und Piwik PRO verfügen über einen großen Kunden- und Partnerstamm, der für eine stabile Positionierung in den jeweiligen Märkten sorgt. Der Zusammenschluss soll diese Position durch die operative und strategische Ausrichtung beider Unternehmen sowie durch die Erschließung technologischer Synergien weiter ausbauen. bietet eine Plattform zur Erfassung, Analyse und Aktivierung von Web- und App-Daten an. Im Mittelpunkt des Angebots steht die Bereitstellung einer umfassenden Datenkontrolle über die gesamte Customer Journey hinweg. Cookie Information ist ein in Dänemark ansässiges Privacy-Tech-Unternehmen, das eine Consent Management Platform (CMP) für mittlere bis große Unternehmen entwickelt. Durch Tracking-Cookies stellt die Technologie nach Herstellerangaben nicht nur ein effektives Consent Management bei der Erhebung von Daten sicher, sondern ermöglicht vielmehr auch eine transparente Dokumentation. Das Unternehmen bedient rund 5.000 KundInnen und ist Marktführer in Skandinavien.Der Zusammenschluss soll Marktsynergien bringen. So verschafft das in Dänemark beheimatete Cookie Information Piwik PRO einen direkten Zutritt zum skandinavischen Markt, während Cookie Information über Piwik PRO Zugang zum europäischen Markt erhält. Ziel beider Unternehmen ist es, aus ihren gegenseitig integrierbaren Technologien eine umfassende Suite für digitale Analysen zu formen. Dieses Produkt versetzt Marketer in die Lage, noch mehr Daten miteinander zu verknüpfen, während gleichzeitig die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen bei jedem Schritt gewährleistet wird.