Internationale Industrie-Allianz gegen Cyberangriffe im Gesundheitssektor

Als wäre die Lage nicht schon bedrohlich genug, attackieren auch noch mitten in der Covid-19-Krise Cyberkriminelle den ohnehin überlasteten Gesundheitssektor. Deshalb hat die Investmentfirma C5 Capital gemeinsam mit den Cybersicherheitsfirmen ITC Secure und Blue Cedar eine Allianz gegründet, um gemeinsam dagegen anzukämpfen.C5 verzeichnete in den vergangenen zwei Monaten einen 150-prozentigen Anstieg der Cyberangriffe auf das Gesundheitswesen. Die Angriffe erfolgen zum Beispiel mit Phishing-E-Mails, die vorgeben, von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zu stammen, sowie mittels Ransomware. Im Visier der Angreifer sind Kliniken und sogar pharmazeutische Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen, die an einem möglichen Impfstoff arbeiten.Die Allianz gewährt deshalb wichtigen Gesundheits- und Forschungseinrichtungen in Europa und Großbritannien über die Initiative 'Collective Cyber Defence for Healthcare' freien Zugang zu Cyber-Sicherheitslösungen. Die kollektive Cyber-Verteidigung für das Gesundheitswesen stützt sich auf das "IronDome-System" der Firma IronNet, dem ersten kollektiven Crowd-Sourcing-Defence Produkt der Cyber-Industrie. Damit können Sicherheitsanalytiker nahezu in Echtzeit zusammenarbeiten, um ihre Daten gemeinsam zu verteidigen. Das Security Operations Centre (SOC) der Firma ITC Secure koordiniert die 24/7-Verfügbarkeit. Das Abwehr-System soll die internen Systeme der Krankenhäuser und deren Datenbanken für Patienten, Mitarbeiter und Freiwillige sichern sowie die Arbeit der pharmazeutischen Forschungseinrichtungen zur Entwicklung eines Impfstoffs schützen.