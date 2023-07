Tiktok plant Online-Shop in den USA

03.07.2023 Der Socialmedia-Dienst plant ein "Temu mit Kundenservice" und will damit einem Medienbericht zufolge in den kommenden Wochen starten.

Der Social-Media-Dienst TikTok plant bereits in den kommenden Wochen einen Online-Shop in seine App zu integrieren und so in direkte Konkurrenz zu ECommerce-Plattformen wie Amazon, Shein und Temu zu treten. Dies berichtet das Nachrichtenportal Semafor unter Berufung auch mit der Angelegenheit vertraute Personen.Der neue Shop soll zunächst nur in der US-Version der App enthalten sein. Im Unterschied zur bestehenden TikTok-Shop-Funktion, die im wesentlichen aus einem Affilate-Programm besteht, sollen im neuen Shop alle Handelsfunktionen - von Einkauf, Logistik, Warenpräsentation, Zahlungsabwicklung und Kundenservice - über TikTok abgewickelt werden, berichtet das Portal.TikTok wolle damit auf die Erfolgswelle chinesischer Direktverkaufsportale wie Temu oder Alibaba einschwenken, zugleich aber einen besseren Kundenservice bieten. Lange Lieferzeiten, schlechte Erreichbarkeit der Händler und unbequeme Rücksendemöglichkeiten seien deren größte Schwäche, hieß es.